Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe’nin Geleceğini Anlattı

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLERDE ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü’nde 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hakan Bilal Kutlualp, “Biz bu yola durup dururken her şey iyi giderken çıkmadık, sizler gibi bizler de dertlendik, üzerimizde bir sorumluluk hissettik.” şeklinde konuştu. Hakan Bilal Kutlualp, Ankara’da kongre üyeleri ve destekçileriyle buluştu. Kutlualp, “Birlikte Fenerbahçe” mottosuyla başladıklarını belirterek, “Fenerbahçe, siyaset üstüdür. Camia da bizi geçmiş Fenerbahçe hizmetlerimizden dolayı bu şerefli pozisyona koyduğu için sorumluluk hissettik. Biz de burada inisiyatif alalım, camiamızı silkeleyerek şöyle bir uyandıralım, bir kendimize gelelim istedik.” dedi.

DEĞİŞİM VE TARAFTAR DESTEĞİ

Kutlualp, mevcut yönetimin ve başkanın güvenoyu almak için seçime gitmesi gerektiğini belirterek, şunları ekledi: “Demokrasilerde yol gösteren tüzükler, anayasalar vardır. Tüzük demiş ki aidat yatıran üyelerin yüzde 20’sinin imzasıyla olağanüstü genel kurula gitmek zorundasınız. Benim önderim Fenerbahçe taraftarıdır, ben onları sürüklemedim, onlar beni sürükledi.” Kutlualp, taraftarın başlattığı imza kampanyasıyla 10 bine yakın imza toplandığını, bunun ardından mevcut yönetimin seçim kararı aldığını açıkladı.

FUTBOLUN ÖNCELİĞİ VE YENİ POLİTİKALAR

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe’nin bütünleştirici bir kimliğe sahip olması gerektiğini belirtti ve “Siyaset üstü olmak çok önemlidir. Transfer politikası menajerlerin sunduğu oyuncularla kurulamaz, sürdürülemez.” dedi. Altyapı ve akademilerin önemine değinen Kutlualp, “Futbol iyi olmadığı zaman diğer branşlardan hazzetme derecemiz aynı kuvvette olmuyor.” şeklinde konuştu.

MALİ DİSİPLİN VE BAŞARI SÜRECİ

Futbolun sonuçlarla ilgili olduğunu ve taraftarın huzursuzluk yaşamaması için şampiyon olunması gerektiğini aktaran Kutlualp, “Son 7 yılda 4 sezon şampiyon olsaydık, en az 200 milyon avro kasamıza girmiş olurdu.” dedi. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuları kadroya katmayı başardığını ifade eden Kutlualp, bu yılki transferlerin seçim atmosferinden etkilendiğini düşündüğünü belirtti ve muhalefetin demokrasilerde gerekli olduğunu vurguladı.