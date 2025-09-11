Hakan Bilal Kutlualp Futbol Akıl Yok

Başkanlık Adaylığı Üzerine Değerlendirmeler

Hakan Bilal Kutlualp, TRT Spor’da gerçekleştirilen bir canlı yayında başkanlık konusunda ve Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında düşüncelerini paylaştı. Seçim sürecine dair görüşlerini ifade eden Kutlualp, “Kamuoyunda birleşme beklentisi var. Sadettin Bey’le 8 ay görev yaptım. Çok iyi bir Fenerbahçeli, cesaretini tebrik ediyorum. Her ne kadar kendisi imza işine katılmadı ama bir adayın daha çıkması kazançtır. Birleşme konusu hem baskı hem arzu anlamında var.” dedi. Ayrıca, “Sadettin Bey’in adaylığında bir mahsur olmadığını divanımız açıkladı. Riskleri nasıl sıfıra indiririz, iş birliği nasıl yapılır oturup konuşacağız. Onun da önceliği, benim de önceliğim Fenerbahçe menfaatleri. Bizde ‘ben başkan olayım da ne olursa olsun’ anlayışı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Transfer Süreci Üzerine Açıklamalar

Kutlualp, Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında yorum yaparken, Mario Branco’nun süreci bilerek yavaşlattığını düşündüğünü belirtti. “Kerem Aktürkoğlu transferinde Mario Branco’nun zorluk çıkardığına inanıyorum. Çünkü bizi tanıyor, nasıl davranacağımızı tahmin ettiği için transferi geciktirdiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Şampiyonluk hedefiyle yola çıktığını vurgulayan Kutlualp, “22 Eylül’de başkan olup şampiyon olamazsam, sezon sonunda görevi bırakacağım.” ifadelerini kullandı.

Geçmişe Dair Anılar ve Futbol Akılları

Fenerbahçe’ye olan bağlılığı ve geçmiş deneyimleri hakkında da konuşan Kutlualp, “Ben yöneticiliği Aziz Bey’den öğrendim. Galatasaray’a 5-1 yenildik. Aşağı indik, başkan beni yanına çağırdı. ‘Bugün şampiyon oldunuz’ dedi. Herkes irkildi. ‘Unutun burayı bugün, kupa çok da şey değil’ dedi.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Şu anda Fenerbahçe’de futbol aklı yok. İsmini söylemeyeyim ama benim futbol aklım Almanya’dan olacak. Ben Alman ekolüne inanıyorum.” diyerek kulüpteki mevcut durum hakkında endişelerini paylaştı.