Hakan Bilgin, Muaz Kalaycı’nın programına konuk oldu

Yılan Hikayesi’ndeki Yusuf karakteri ile izleyicilerin yoğun olarak tanımaya başladığı, Recep İvedik 1’de otel müdürü Erim Bey’i canlandıran, Çakallarla Dans serisinde Berber Hüseyin rolünü oynayan, Küçük Ağa dizinde de Maho’yu oynayan Hakan Bilgin, Muaz Kalaycı’nın sorularına yanıt verdi.

Hakan Bilgin, Muaz Kalaycı’nın sorduğu, “Son aylarda Youtube kanalınızdaki röportajlarınızı izliyorum. Bir anlamda meslektaş da sayılıyoruz artık, bütün sıfatların yanına artık gazeteciliği de ekleyebilir miyiz ne dersiniz?”, “Sinema ve TV dünyası son yıllarda büyük bir değişim yaşadı. Mehmet Bilgin’in değişiminden de bahsedelim mi? Bir çok projede sizi izledik ama biz 80’liler, 70’liler sizi Yılan Hikayesi’ndeki Yusuf karakteri ile tanımaya başladık. Daha sonra bir çok farklı proje. Mesela Recep İvedik 1’de otel müdürü Erim Bey… Çakallarla Dans’ta Berber Hüseyin, Küçük Ağa’da Maho ve daha onlarca proje… Çeyrek asırlık bu yolculuğu anlatır mısınız?”, “Kökeni tiyatroculuktan gelen sanatçılara sorulan klasik bir soru vardır. Tiyatro mu, dizi mi, film mi? Ve bu zamana kadar alınan tüm cevaplar da sanırım “tiyatro” olmuştur. Bu sizin için de böyle mi? Neden sanatçılar tiyatroyu daha makbul buluyor?”, “Genç neslin sanat adına yetenekleri ve üretimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Her şey yolunda mı yoksa ne varsa eskiler de mi var?”, “Sanat dünyasının komedi anlayışı değişti. Artık absürt diye nitelendirilen komedi türü ekranlarda. Önceden trajikomedi gibi derinliği olan komedi türleri tercih ediliyordu. Komedi neydi, ne oldu, ne olmalı?”, “Pandemi her sektörün belini büktü. Siz de durum ne?” sorularını cevapladı.

Röportajın video kaydında bu röportajda verilen cevapları izleyebilirsiniz…