Hakan Çakır, Keçiören’de öldürüldü.

YOL VERME MESELESİ GÖZ YAŞARTTI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan bir kavgada, 22 yaşındaki Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır da yaralandı. Olayın ardından duruma karışan üç kardeş ile babaları tutuklandı. Geçen pazar gece saatlerinde gerçekleşen olay, Etlik Mahallesi’nde bulunan Adnan Yüksel Caddesi’nde meydana geldi.

KAVGA İKİ TARAFIN YAKINLARINI DA ÇEKTİ

Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşinin eve dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme yüzünden tartıştığı belirtildi. İki grup arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Ailenin başı sıkışırken, Hakan Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı baba ve ağabey hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Olayla ilgili Taha Z., Samet Z., Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45), ayrıca U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve üç oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, bıçak ve kılıçlarla çektirdikleri fotoğraflar dikkat çekti.

ANNEDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilen Hakan Çakır’ın annesi Sevender Özkan Çakır, olaydan sonra yaşananları anlattı. “Biz kızımla dükkandan çıktık, evimize geliyorduk. Merdivenlerden inecektik. Kızım yol istedi. Biri küfretmeye başladı, taciz etti. Oğlum Hakan yanımıza gelince tartışma başladı,” dedi. Ali D. ise Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşinin merdivenlerde oturan iki kardeş tarafından taciz edildiğini belirtip, “Hakan gelince bunlar dağılıyor, ama sonrasında toplanıp dükkanımıza saldırıyorlar,” şeklinde konuştu. Olayın daha da büyüdüğünü ve sosyal medyada bu kişilerin daha önce de benzer olayları yaşadığını sözlerine ekledi.