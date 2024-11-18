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Spor

Hakan Çalhanoğlu Antrenmana Katılmadı

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FUTBOL FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın Kayseri’deki kampına dair bilgi verdi. Milliler, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde idman yaptı. Galler ile dün akşam oynanan maçta ilk 11’de yer alan futbolcular, salonda yenileme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular sahada antrenman yaptı.

ANTRENMANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan milli takım, sonrasında top kapma ve son vuruş çalışmaları yaptı. İdmanın final kısmında 7’ye 7 maç yapılarak takım oyunu pratiği gerçekleştirildi. Kasık bölgesinden sakatlık yaşayan kaptan Hakan Çalhanoğlu, bu nedenle antrenmanda yer almadı.

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