Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Geçmeye Hazırım

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GALATASARAY TRANSFERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalında İbrahim Seten’e verdiği demeçte Galatasaray’a transfer olma isteğini açıkladı. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi arzuladığını belirterek, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.

INTER BAŞKANI MAROTTA’NIN AÇIKLAMALARI

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında konuşan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer iddialarına dair değerlendirmelerde bulundu. Marotta, milli futbolcunun kulüp için büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN HAZIRLIK AÇIKLAMALARI

Daha önce transfer söylentilerine de değinen Hakan Çalhanoğlu, Inter kampında yaptığı açıklamada kulüpteki mutluluğunu vurgulamıştı. Çalhanoğlu, “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak” sözlerini kullanmıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINI GÖSTERDİ

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter forması ile 47 resmi maçta mücadele etti. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol kaydederken, 8 asist de yaptı.