Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a Gelebilir

HÜSEYİN ÇALHANOĞLU’NUN PAYLAŞIMI

Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Baba Çalhanoğlu, oğlunun kolaj fotoğraflarını paylaşarak onu etiketledi ve “İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin” ifadesini kullandı. Bu paylaşım, Hakan Çalhanoğlu’nun menajerinin İstanbul’a gelmesiyle birlikte Galatasaray’a transferinin yakın olduğu şeklinde değerlendirildi ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN MENAJERİ İSTANBUL’DA

SportMediaset’in aktardığı bilgilere göre, Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Galatasaray ile görüşmek amacıyla İstanbul’a geldi. Milli futbolcunun menajerinin Sarı-kırmızılı yönetimle bir araya gelmek için Türkiye’ye geldiği bildirildi. Bu gelişme, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a olabilecek transfer sürecinin hızlandığını gösteriyor.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ

Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için Inter’e yaptığı teklif de netlik kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, 2027 yılına dek sözleşmesi devam eden 31 yaşındaki yıldız futbolcu için İtalyan kulübüne 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezonda Inter formasıyla 47 maçta görev aldı ve bu süre zarfında 11 gol atıp, 8 asist yaparak dikkat çekti. Güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak belirleniyor.