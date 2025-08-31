Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a Gelecek

Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray Açıklamaları

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalından İbrahim Seten’e yaptığı açıklamada Galatasaray’a transfer konusuna değindi. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ifade ederek, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır” dedi.

Inter Başkanı’nın Değerlendirmeleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası konuşan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında bir değerlendirmede bulundu. Marotta, milli futbolcunun kulüp için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

Çalhanoğlu’nun Mutluluğu

Transfer söylentilerine daha önce değinen tecrübeli futbolcu, Inter kampında yaptığı açıklamada kulüpteki mutluluğunu vurgulamıştı. Çalhanoğlu, “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak” diye ifade etti.

Geçen Sezon Performansı

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta sahaya çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, 8 de asist yaptı.