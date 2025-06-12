Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a Gelecek Mi?

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN TRANSFER GELİŞMELERİ

İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen Türk orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a mı geliyor? İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Çalhanoğlu’na Suudi Pro Ligi’nden birden fazla kulübün cazip transfer teklifleri yapıldı. Şu anda Inter’den yıllık olarak 6,5 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun, kendisine sunulan uzun vadeli ve yüksek maaşlı sözleşmeleri değerlendirdiği belirtiliyor.

İLERİDEKİ TEKLİFLERİN ETKİLERİ

Söz konusu oyuncunun, bu yüksek teklifleri ciddi bir şekilde değerlendirerek yeni bir maceraya sıcak baktığı aktarılıyor. Inter yönetiminin ise, bonservis konusunda ikna edici bir teklif gelmesi durumunda transfere onay vereceği konuşuluyor. Haberde yer alan bilgilere göre, Hakan Çalhanoğlu’nun Suudi kulüplerinden gelen cazip tekliflere ilgisinin olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için resmi bir teklif yaptığı iddia ediliyor. Ancak şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.