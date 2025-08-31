Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Gelmeye Hazırım

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GALATASARAY İLGİSİ

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalından İbrahim Seten’e verdiği mülakatta Galatasaray ile ilgili transfer konusunu gündeme getirdi. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymenin kendisi için büyük bir arzu olduğunu dile getirerek, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır” dedi.

INTER BAŞKANI MAROTTA’DAN DEĞERLENDİRME

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası konuşan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili açıklamalar yaptı. Marotta, milli futbolcunun kulüp için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

HAKAN’IN DAHA ÖNCEKİ GÖRÜŞLERİ

Tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, daha önce transfer söylentilerine değinirken Inter kampında kulüpte mutlu olduğunu vurgulamıştı. “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak” ifadesini kullanmıştı.

SON SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarında 11 gol atarak 8 asist yapma başarısını gösterdi.