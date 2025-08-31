Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Gelmeye Hazırım

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalından İbrahim Seten’e yaptığı açıklamada Galatasaray’a transfer konusunu gündeme getirdi. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini belirtti ve “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.

MAROTTA’DAN HAKAN AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu’nun transfer iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Marotta, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” dedi.

HAKAN’IN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

Transfer söylentilerine daha önce de değinen tecrübeli futbolcu, Inter kampında kulüpte mutlu olduğunu ifade etti. Çalhanoğlu, “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak” diye belirtti.

GEÇEN SEZONKİ BAŞARILARI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte milli oyuncu, 11 gol atmayı başardı ve 8 asist yaptı.