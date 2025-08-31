Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Gelmeyi İstiyorum

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GALATASARAY TRANSFERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Inter kulübünde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalından İbrahim Seten’e yaptığı değerlendirmede Galatasaray’a transfer konusuna değindi. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi arzuladığını ifade ederek, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır” dedi.

INTER BAŞKANI MAROTTA’DAN AÇIKLAMALAR

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında bilgi verdi. Marotta, milli futbolcunun kulüp için büyük önem taşıdığını belirterek, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

HAKAN’IN TRANSFER SÖYLENTİLERİNE YANITI

Hakan Çalhanoğlu, transfer söylentilerine önceki dönemde de değinmişti. Inter kampında yaptığı açıklamada, kulüpte mutlu olduğunu vurgulayarak, “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak” şeklinde ifadeler kullandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla toplamda 47 resmi maçta yer aldı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol atmanın yanı sıra 8 asist yapmayı başardı.