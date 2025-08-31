Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Hazırım

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GALATASARAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalından İbrahim Seten’e yaptığı açıklamada Galatasaray ile ilgili transfer konusuna dikkat çekti. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok arzuladığını ifade ederek, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır” dedi.

INTER BAŞKANI MAROTTA’DAN DEĞERLENDİRME

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası görüşlerini belirten Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Marotta, milli futbolcunun kulüp için büyük önem taşıdığını vurguladı ve “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMALARI

Hakan Çalhanoğlu, transfer söylentilerine daha önce de değinmişti. Inter kampında yaptığı açıklamada kulüpte mutlu olduğunu belirtti. “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak” ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZONUNDAKİ BAŞARILARI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta mücadele etti. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol atmayı başardı ve 8 asistle de takımına katkı sağladı.