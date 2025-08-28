Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’ı heyecanlandırdı

GALATASARAY VE ÇALHANOĞLU’NUN GÜNDEMİ YENİDEN CANLANIYOR

Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu arasında yeniden alevlenen bir gündem durumu var. Inter forması giyen milli futbolcu, son sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yaratıyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, ailesiyle alakalı yaptığı paylaşımda “Aslan” kelimesini kullandı. Bu durum, Galatasaray’a transfer iddialarını yeniden ortaya çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kısa süre içinde Çalhanoğlu’nun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni ile karşılık vererek gündemin üst sıralarına taşıdı.

MİLLİ FUTBOLCUNUN GALATASARAY İLGİSİ

Milli futbolcunun geçmişte de Galatasaray ile sıkça anıldığı biliniyor. Çalhanoğlu, daha önceki açıklamalarında Türkiye’ye dönerse Galatasaray’da oynamak istediğini ifade etmişti. Bu açıklamalar, taraftarların transfer hayalini hep canlı tutarken, son “Aslan” paylaşımı da bu umudu yeniden canlandırdı.

SOSYAL MEDYA YORUMLARIYLA HAREKETLENDİ

Galatasaray taraftarları, paylaşımın hemen ardından sosyal medyada Hakan Çalhanoğlu’nu gündemin tepe noktalarına çıkardı. “Aslan yuvaya dönüyor” ve “Hoş geldin Hakan” gibi destek mesajları yağmur gibi yağdı. Şu anda Serie A takımı Inter’ın kaptanlığını yürüten Çalhanoğlu, Avrupa’nın önde gelen orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor. Fakat milli futbolcunun Galatasaray ile olan bağı, transfer ihtimallerini her zaman gündemde tutmaya devam ediyor.