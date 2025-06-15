Haberler

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’la Görüşüyor

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İsminde Süper Lig’in son şampiyonu olan Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu’na dair dikkat çekici bir gelişme yaşandı. SportMediaset’in haberine göre, milli oyuncunun menajeri Galatasaray ile görüşmeler yapmak üzere İstanbul’a geldi. Çalhanoğlu’nun menajerinin, Sarı-kırmızılı yönetimle bir araya gelmek üzere Türkiye’ye geldiği açıklandı.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Aynı zamanda, Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için Inter’e ilettiği teklif de netleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, 31 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar süren sözleşmesini dikkate alarak İtalyan ekibine 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, bu süreçte 11 gol atıp 8 asist yaparak önemli bir performans sergiledi. Yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzon’da Balık Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Ortahisar'daki balık tezgahlarında artan ürün bolluğu, fiyatların düşmesine ve satışların beklenenin üzerinde gerçekleşmesine neden olarak esnafı sevindirdi.
Haberler

Bora Kılıç Tutuklandı, Müstehcenlik Suçlamasıyla

Marmaris'te bikinili turistleri izinsiz çeken sosyal medya fenomeni Bora Kılıç, 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.