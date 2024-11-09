Hakan Çalhanoğlu İçin Bayern Münih Hamlesi

HAKAN ÇALHANOĞLU HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

A Milli Futbol Takımı’nın kaptanı ve Inter’in parlak orta sahası Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çekici bir haber ortaya çıktı. İtalya’da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Hakan için Almanya’nın ünlü kulübü Bayern Münih’in adımlar attığı öne sürülüyor.

BAYERN MÜNİH TEKLİF HAZIRLIYOR

Hakan Çalhanoğlu için Bayern Münih’in bir teklif hazırlığında olduğu iddiaları, futbolseverler arasında heyecan yarattı. İtalya’nın Serie A ligi içerisinde üst düzey bir performans sergileyen Hakan, bu süreçte Bayern Münih gibi prestijli bir kulüple anılmaya başladı.