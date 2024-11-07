Hakan Çalhanoğlu İle Inter’in Zaferi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 4. HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta 9 karşılaşmayla sona erdi. Bu haftanın en dikkat çeken maçı, Inter’in sahasında Arsenal’i Hakan Çalhanoğlu’nun müthiş performansıyla mağlup etmesi oldu. Milli futbolcu, gösterdiği üstün performans sayesinde maçın oyuncusu seçildi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor ve 4. hafta müsabakaları gerçekleştirildi.

MAÇ SONUÇLARI VE DETAYLAR

“Devler Ligi” kapsamındaki günün maç sonuçları ise şöyle sıralandı: Club Brugge (Belçika) – Aston Villa (İngiltere): 1-0, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Young Boys (İsviçre): 2-1, Bayern Münih (Almanya) – Benfica (Portekiz): 1-0, Paris Saint Germain (Fransa) – Atletico Madrid (İspanya): 1-2, Inter (İtalya) – Arsenal (İngiltere): 1-0, Feyenoord (Hollanda) – Salzburg (Avusturya): 1-3, Kızılyıldız (Sırbistan) – Barcelona (İspanya): 2-5, Sparta Prag (Çekya) – Brest (Fransa): 1-2, Stuttgart (Almanya) – Atalanta (İtalya): 0-2. Bu sonuçlarla birlikte Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadeleleri geride kaldı.