Gündem

Hakan Çalhanoğlu İnteR’de Kalmak İstiyor

hakan-calhanoglu-inter-de-kalmak-istiyor

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GELECEĞİ AÇIKLANDI

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile günlerdir anılan Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili kesin bir açıklama yaptı. Milli futbolcu, Inter’de kalmayı istediğini dile getirdi. Yeni sezon öncesi kamp için İstanbul’dan ayrılıp Milano’ya giden Hakan Çalhanoğlu, bu süreçte düşüncelerini aktardı.

INTER’DE KALMAK İÇİN MUTLU

Hakan Çalhanoğlu, Inter’e yeniden dönmekten mutluluk duyduğunu belirtti. “Geri dönmekten mutluyum, Inter’i çok özlemiştim. Artık hazırım” diyen yıldız futbolcu, transfer söylentilerinin her yaz yaşandığını; ancak bu yıl biraz daha fazla yoğunlukta olduğunu ifade etti. Hakan Çalhanoğlu, “Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter’in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara’da Kar Maskeli Hırsızlık Olayı

Ankara'da bir hırsız, kar maskesi takarak park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gündem

Kastamonu Türbede Yangın Ortaya Çıktı

Azdavay'daki bir türbede başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ancak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.