Hakan Çalhanoğlu İnteR’de Kalmak İstiyor

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GELECEĞİ AÇIKLANDI

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile günlerdir anılan Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili kesin bir açıklama yaptı. Milli futbolcu, Inter’de kalmayı istediğini dile getirdi. Yeni sezon öncesi kamp için İstanbul’dan ayrılıp Milano’ya giden Hakan Çalhanoğlu, bu süreçte düşüncelerini aktardı.

INTER’DE KALMAK İÇİN MUTLU

Hakan Çalhanoğlu, Inter’e yeniden dönmekten mutluluk duyduğunu belirtti. “Geri dönmekten mutluyum, Inter’i çok özlemiştim. Artık hazırım” diyen yıldız futbolcu, transfer söylentilerinin her yaz yaşandığını; ancak bu yıl biraz daha fazla yoğunlukta olduğunu ifade etti. Hakan Çalhanoğlu, “Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter’in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak” şeklinde düşüncelerini paylaştı.