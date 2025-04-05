Hakan Çalhanoğlu, Inter’Den Ayrıldı. Bayern Münih Ve Fenerbahçe’Ye Transfer Olabilir. Süper Lig’De Heyecan Yarattı

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN TRANSFER GÜNDEMİ CANLANIYOR

Inter ile yollarını ayırabileceği konuşulan Hakan Çalhanoğlu, transfer döneminde yine gündemde. Inter forması giyen milli futbolcu, gösterdiği etkili performansla Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında.

BAYERN MÜNİH’İN İLGİSİ VE SÜPER LİG DEVLERİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih’in Hakan Çalhanoğlu’na yakın ilgi gösterdiği biliniyor. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu, Inter’de kalmayı tercih etmişti. Bunun yanı sıra, Süper Lig’in iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray da milli futbolcunun adını transfer listelerine yazdırmıştı.

ÇALHANOĞLU’NUN PERFORMANSI TAKIMLARI PEŞİNE DÜŞÜRÜYOR

Hakan Çalhanoğlu, Inter’deki istikrarlı oyunu ve kritik maçlardaki etkili performansıyla dikkat çekiyor. Bu durum, özellikle Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer komitelerini harekete geçiriyor. Süper Lig’in iki devi de milli yıldızı kadrolarına katmak için fırsat kolluyor.