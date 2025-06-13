Hakan Çalhanoğlu’na Suudi Arabistan Teklifi!

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİ

İtalya Serie A’da mücadele eden Inter’de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, transfer döneminde en fazla konuşulan isimlerden biri haline geldi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Inter, 40 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli belirledi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN YÜKSEK TEKLİFLER

İtalyan medyasının aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan’dan birden fazla kulüp, Hakan Çalhanoğlu’na yüksek maaş önerileri ve uzun süreli sözleşmeler sunuyor. Şu an Inter’de yıllık 6,5 milyon Euro kazanan milli futbolcunun, bu yüksek teklifleri değerlendirdiği belirtiliyor. Çalhanoğlu’nun transfer kararı tamamen kendisine ait olacakken, oyuncunun kariyer planlaması ve ailesiyle yapacağı görüşmeler bu kararı etkileyecek.

INTER’İN YENİ TRANSFER STRATEJİSİ

Şampiyonlar Ligi’nde son üç sezonda iki defa finale yükselmesine rağmen kupayı kazanamayan Inter, yeni sezonda kadrosunu gençleştirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Simone Inzaghi’nin görevinden ayrılmasının ardından Cristian Chivu’yu takımın başına getiren Milano temsilcisi, ilk transferini Luis Henrique ile gerçekleştirdi. Çalhanoğlu’nun olası ayrılığı durumunda, Lazio’nun 23 yaşındaki genç yeteneği Nicolo Rovella’nın kadroya katılması planlanıyor. Kulübün, Çalhanoğlu’ndan elde edeceği 40 milyon Euro’yu yeni transferler için kullanmayı amaçladığı ifade ediliyor.