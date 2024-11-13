Hakan Çalhanoğlu’ndan A Milli Takım Açıklaması

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN HEDEFLERİ

Kariyerine İtalya’nın Serie A takımlarından Inter’de devam eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı ile ilgili heyecan verici açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, A Milli Takım’da en fazla forma giyen oyuncu olma hedefini belirledi. TV8.5 kanalına konuşan Hakan, “Hedefim milli formayı en fazla giyen oyuncu olmak. Tugay Kerimoğlu’nu çok severim. Birlikte de zaman geçirdik. Bir futbolcu her zaman rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey’in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur.” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER İÇİN TEBRİKLERİ

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım’da genç yetenek Arda Güler’in başarılarını da değerlendirdi. “Arda Güler kazandığı için mutlu oldum” diyen Çalhanoğlu, genç oyuncunun futbol kariyerindeki gelişimini yakından takip ettiğini vurguladı.