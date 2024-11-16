“Hakan Çalhanoğlu’ndan A Milli Takım Rekoru”

HAKAN ÇALHANOĞLU TARAFINDAN TARİHİ BAŞARI

Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım’daki 95. maçını gerçekleştirerek Tugay Kerimoğlu’nu geride bıraktı. A Milli Takım formasıyla 94 maça çıkan Tugay Kerimoğlu’nu geçerek 95. kez sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu başarıyla A Milli Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu unvanını elde etti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye – Galler karşılaşmasında 95’inci A Millî maçına çıkan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu’nu geride bırakarak A Millî Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.” ifadeleri yer aldı.