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Spor

“Hakan Çalhanoğlu’ndan A Milli Takım Rekoru”

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HAKAN ÇALHANOĞLU TARAFINDAN TARİHİ BAŞARI

Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım’daki 95. maçını gerçekleştirerek Tugay Kerimoğlu’nu geride bıraktı. A Milli Takım formasıyla 94 maça çıkan Tugay Kerimoğlu’nu geçerek 95. kez sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu başarıyla A Milli Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu unvanını elde etti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye – Galler karşılaşmasında 95’inci A Millî maçına çıkan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu’nu geride bırakarak A Millî Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.” ifadeleri yer aldı.

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