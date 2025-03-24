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Hakan Çalhanoğlu’ndan Bayern Münih Açıklaması

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından Sport Mediaset’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyeriyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulunan milli yıldız, geçtiğimiz yaz Bayern Münih ile yaşadığı süreci değerlendirdi. Hakan, “Buradaki taraftarlar beni sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da geliştirdi, daha fazla olgunlaştım. Onlara her zaman teşekkür edeceğim.” dedi.

İNTER’DE KAZANMA ARZUSU

Hakan Çalhanoğlu, Inter’de büyük başarılar kazanmayı hedeflediğini vurguladı. Açıklamalarında, “Inter’i kesinlikle en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Büyük bir sorumluluğumuz var ve bunun farkındayız. Her şeyi kazanmayı umuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Hedefleri arasında Şampiyonlar Ligi’nde zafer olduğunu belirten milli yıldız, “İtalya’da her şeyi kazandım, hedefim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak. İki yıl önce final oynayıp kaybettiğimiz düşünülünce, hayalim yeniden final oynayıp kazanmak ve belki Ballon d’Or’u kazanmak.” yorumunu yaptı.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANS

Bu sezon Inter formasıyla çıktığı 32 maçta 9 gol atıp 4 asist yapan Hakan Çalhanoğlu’nun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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