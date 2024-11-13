Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray İtirafı: Olmadı

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN TRANSFER İTTİFAKLARI

İtalyan kulübü Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan döneminde Galatasaray’a transfer olma ihtimali olduğunu ancak sarı-kırmızılı ekipte başkanlık seçimlerinin bu transferi engellediğini açıkladı. A Milli Takım kaptanı Çalhanoğlu, EXXENSPOR’da Bülent Ülgen’in sorularını yanıtlarken, ay-yıldızlı formayı en çok giyen oyuncu olma arzusunu dile getirdi. “Bir futbolcu her zaman rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey’in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBELERİ VE GÜÇLÜ RAKİPLER

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e kaybetmenin zorluğunu yaşayan Çalhanoğlu, “Şampiyonlar Ligi’ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter’de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak” dedi. Ayrıca, ligdeki sıkışık fikstürün sakatlıkları artırdığına dikkat çekti. “Dinlenme süremiz çok az. Böyle de sakatlıktan dönme süresi de uzuyor. Ben her zaman sorumluluk alırım. Hiçbir şeyden kaçmam” diye belirtti.

JUVENTUS MAÇINA DAİR DEĞERLENDİRMELER

Çalhanoğlu, Juventus ile oynadıkları ve 4-4 sona eren maçta, kendisinin önceki uyarılarını hatırlattı. “Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, ‘Kenan Yıldız’a nefes aldırmayın’ dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu” ifadesini kullandı. İtalya’daki futbol camiasının kendilerine verdiği önemi de vurguladı.

GALATASARAY’A DÖNÜŞ FIRSATI

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a transfer olma fırsatını da sözlerine ekledi. “Milan’da oynarken Türkiye’ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray’da başkanlık seçimi vardı, olmadı” dedi. Şu anda Inter’de olduğunu ve 2027 yılına kadar sözleşmesini uzattığını belirtti. Gelecekte ne olacağını bilemediğini vurgulayarak, “Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum” dedi.