Hakan Çalhanoğlu’ndan Milli Takımda Tarihi Gol

MİLLİ TAKIMIN KAPTANINDAN TARİHİ BAŞARI

A Milli Futbol Takımımızın deneyimli kaptanı Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile oynanan maçta gol atarak tarihi bir başarı gerçekleştirdi. Hakan, bu karşılaşmada kaydettiği penaltı golü ile A Milli Takım forması altında attığı gol sayısını 21’e çıkarıyor. Böylelikle Hakan Çalhanoğlu, milli takımda en çok gol atan oyuncular arasında 4. sıraya yerleşti.

Futbol kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de devam eden tecrübeli futbolcunun milli takım organizasyonlarında attığı gol ve asist sayısı dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 6 Eylül 2013 tarihinde ilk kez milli forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplamda 97 maçta sahaya çıktı. Bu performansıyla birlikte listenin 4. basamağındaki 21 gollü Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun ile eşit duruma geldi.