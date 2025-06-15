Spor

Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

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HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN DURUMU

Inter, istenen teklifin ulaşması halinde Hakan Çalhanoğlu’nun satışına onay verecek. Galatasaray ile adı sıkça anılan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic’in İstanbul’a gelmesi bekleniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, “Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının krallarından biri olmayı hedefliyor.”

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANI

Son olarak Sane’yi kadrosuna katan Galatasaray, Inter’in yüksek bonservis beklentisine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlayacak. Çalhanoğlu, üst üste iki kez takımıyla Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaçırmış olmasıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, oyuncunun adı Avrupa ve Arabistan takımlarıyla da sıkça anılıyor.

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