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Spor

Hakan Çalhanoğlu’nun Son Durumu Belli Oldu

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0-0 BERABERE KALDI

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’taki 5’inci maçında Kayseri’de Galler ile karşı karşıya geldi ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. Bu mücadele sırasında sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve maça devam edemedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Daha önce de benzer bir sakatlık yaşayarak formasını giydiği Inter’de bazı karşılaşmaları kaçıran tecrübeli orta saha oyuncusu, maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Tam hazır değildim. Yine aynı yer ağrımaya başladı. Risk almadım, batmaya başladı. Yarın MR çekilecek, duruma daha sonra bakacağız.” dedi. Bu durum, Hakan’ın gelecekteki performansı açısından endişeleri artırıyor.

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