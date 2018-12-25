Hakan Çalhanoğlu’nun adresi belli oldu

İtalyan ekibi Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman kulüple görüşmeye başlıyor.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Milan’da bekleneni veremeyen Hakan Çalhanoğlu’nun takımdan ayrılacağına yönelik iddialara bir yenisi eklendi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Milli futbolcu Çalhanoğlu’nun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mundo Deportivo’nun haberine göre yıldız futbolcu İtalya’da kalmayacak.

Hakan’ın Bundesliga’ya döneceğini yazan gazete, resmi bir teklifin olduğunu da yazdı. Gazetenin iddiasına göre bu teklif RB Leipzig takımından geldi. Alman takımının teklifinin bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor.

Milan’ın da bu teklife sıcak baktığı ve yıldız oyuncunun gidişine onay vereceği belirtiliyor.

CNN