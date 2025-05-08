Hakan Fidan, AB Toplantısı’na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avrupa Birliği Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için Polonya’ya gitti. Bakan Fidan, Varşova’daki etkinlikler çerçevesinde bu önemli toplantıya iştirak ediyor.

Polonya’daki Temaslar Devam Ediyor

Bakan Fidan, başkent Varşova’da gerçekleştirilen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) sırasında çeşitli oturumlara katılıyor. Bu toplantılar, uluslararası ilişkiler ve Avrupa ile olan bağlar açısından önemli bir platform sağlıyor.