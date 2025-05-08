Haberler

Hakan Fidan, AB Toplantısı’na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avrupa Birliği Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için Polonya’ya gitti. Bakan Fidan, Varşova’daki etkinlikler çerçevesinde bu önemli toplantıya iştirak ediyor.

Polonya’daki Temaslar Devam Ediyor

Bakan Fidan, başkent Varşova’da gerçekleştirilen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) sırasında çeşitli oturumlara katılıyor. Bu toplantılar, uluslararası ilişkiler ve Avrupa ile olan bağlar açısından önemli bir platform sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Konya’da Araç Ağaca Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde kontrolden çıkan bir araç ağaca çarparak ağır yaralanan 19 yaşındaki sürücünün hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Kazaya dair soruşturma sürüyor.
Haberler

Salihli’de 14 Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen 14 kaçakçılık operasyonunda 15 kişi yakalandı ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlar güvenlik amacıyla yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.