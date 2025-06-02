Hakan Fidan Barış Müzakerelerini Değerlendirdi

TOPLANTININ HEDEFİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da yapılacak barış müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan, “Bugünkü toplantıda esir değişimini ileri taşımayı umuyoruz. Asıl olan sürdürülebilir barışın sağlanmasıdır. Liderler toplantısı için hazırlıkları ele alacağız” şeklinde bilgiler verdi.

BARIŞ MÜZAKERELERİ İÇİN ADIMLAR

Bakan Fidan, müzakerelerin barış sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirtti ve esir değişiminin bu süreçteki kritik önemi üzerine odaklanacaklarını vurguladı. Sürdürülebilir bir barış sağlama hedefi doğrultusunda liderler toplantısının hazırlıkları da detaylı bir şekilde değerlendirilecek.