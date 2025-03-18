Hakan Fidan, BM Cenevre Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi’nde düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya iştirak etti. Bu toplantı, İsviçre’nin Cenevre şehrinde BM’nın düzenlediği 5+1 formatında gerçekleşti.
ÖNEMLİ KATILIMCILAR
Toplantıya katılan diğer önemli isimler arasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty yer aldı. Katılımcılar, toplantı öncesi birlikte fotoğraf çektirdi.