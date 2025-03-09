Haberler

Hakan Fidan: Bölge Ülkeleri Suriye’de Sorumluluk Almalı

SÜRYE’DE YAPILAN PROVOKASYONLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, “Bölge ülkeleri Suriye konusunda sorumluluk almalı. Son günlerde yapılan provokasyonlar var. Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu. Suriye’deki çatışmaların son günlerde artmasını ‘provokasyon’ olarak tanımlayan Fidan, bölge ülkelerinin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirtti. Fidan, “Suriye’de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak konusunda kararlılığımız var” dedi.

SORUMLULUK ALMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Hakan Fidan, Suriye hükümetinin uzun bir süredir sürdürdüğü politikaların son günlerde provokasyonlarla bozulmaya çalışıldığını vurguladı. Ayrıca, “İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşumuzu yansıtıyoruz. Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK’nın bölgeden silinmesi, bizim önceliklerimiz arasında yer almakta” ifadesini kullandı. Fidan, bölge ülkeleri olarak Suriye için sorumluluk almak gerektiğini vurguladı ve “Bir sonraki toplantıya Türkiye’de ev sahipliği yapacağız” dedi.

ORTAK OPERASYON KARARI ALINDI

Fidan, yaptığı görüşmeler neticesinde somut adımları belirlediklerini belirtti. Öncelikle, “bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ’a yönelik bir ortak müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık” dedi. Arkadaşlarının bu konudaki çalışmalara devam edeceğini aktaran Fidan, “İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşumuzu nihayet bildirgeye de yansıtıyoruz” açıklamalarında bulundu. PKK’nın bölgeden silinmesi ve silahlı terör faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Fidan, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı toplantının önemine vurgu yaptı. Terörle mücadele ve DEAŞ ile kararlılıkla savaş devam edecektir.

ÖNEMLİ

Haberler

Milli Piyango Sonuçları 9 Mart Açıklandı

9 Mart 2025 tarihli Milli Piyango çekilişi canlı olarak gerçekleştirildi. Mart ayının sonuçları açıklandı, yenilenen kurallar ve ikramiye detayları ise merak ediliyor.
Haberler

Başkan Ali Göçer Trafik Kazası Geçirdi

Isparta'da AK Partili Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'ün eşi ve kızı, yaşanan trafik kazasında yaralandı. Olayla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.