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Hakan Fidan’dan Afrika’ya Dikkat Çeken Açıklama

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AFRİKA İLE TİCARET HACMİ ARTIYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada, Afrika ile ticaretin sürekli olarak arttığını belirtti. “Her gün Afrika ile ticaretimizi artırıyoruz. Ticaret hacmimiz 2023 sonu itibariyle 35 milyar doları aşmıştır. Afrika’daki doğrudan yatırımlarımızın toplam tutarı 7 milyar doların üzerindedir” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN DAVASI İÇİN AFRİKA’NIN ROLÜ

Fidan, Afrika’nın Filistin davasını destekleme konusunda ve İsrail’in durdurulmasında önemli bir rol oynayabileceğine inandıklarını ifade etti. “Filistinlilerin yanında duran Afrika ülkelerini takdirle karşılıyoruz” diyerek, destek veren Afrika ülkelerini vurguladı.

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