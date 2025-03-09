Hakan Fidan’dan DEAŞ’a Karşı İşbirliği Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, “Bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ’a yönelik müşterek bir operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması yönünde karar aldık” ifadesini kullandı. Fidan, Ürdün’de terörizm, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadeleyi ele almak amacıyla gerçekleştirilen Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası bu toplantıyı yaptıklarını belirtti. Bölge liderleriyle tarihi bir buluşma gerçekleştirmenin önemine dikkat çeken Fidan, “Suriye’ye komşu dört ülke olarak bazı kronik sorunları çözmek için arayış içerisindeyiz” dedi.

BÖLGE ÜLKELERİ ORTAK SORUMLULUK ÜSTLENMELİ

Fidan, Suriye’deki toplantılarda bir platform oluşturma ihtiyacının uzun süredir gündeme getirildiğini dile getirdi. Bölge sorunlarına birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Yoksa bölgedeki sorunlar küresel sorunlara dönüşüyor ve bu da küresel aktörlerin müdahalesine yol açıyor. Bu sebeple bölge ülkeleri kendi sorumluluklarını üstlenmeli” diye konuştu. Ayrıca, “Bütün kardeşlerimizin provokasyonlardan uzak durması önemli” ifadesini kullandı.

DEAŞ’LA MÜCADELEDE SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Fidan, toplantıları sonucunda DEAŞ’a yönelik ortak bir operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması kararı alındığını söyledi. Toplantıda, İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı ortak duruş sergileneceğini belirten Fidan, “Bundan sonraki toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak” dedi. Ayrıca, bölge ülkeleri olarak DEAŞ’la mücadelede somut adımlar atacaklarını ifade etti.

PROVOKASYONLARA KARŞI DUYARLILIK ÖNEMLİ

Suriye’de yaşanan olaylara da değinen Fidan, “Suriye hükümetinin provokasyonlara maruz kaldığını görüyoruz. Bu nedenle Suriye’deki kardeşlerimizin bu tür provokasyonlardan uzak durması büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

PKK’NIN KÜRTLERİ TEMSİL ETMEDİĞİ VURGUSU

Bakan Fidan, DEAŞ, PKK ve bölgesel sorunlara dair önemli bir ayrım yaparak, “Nasıl DEAŞ Arapları temsil etmiyorsa, PKK da Kürtleri temsil etmiyor” dedi. PKK’nın Türkiye, Irak ve Suriye için ortak bir tehdit olduğunu ifade eden Fidan, bu konuda iş birliğinin önemine dikkat çekti.

DEAŞ’A KARŞI BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, DEAŞ’a karşı mücadele için bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, “DEAŞ’ın alanı ve gücü var, bu yüzden iş birliği bir gereklilik” dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise, “Suriye hükümeti toplumsal barışın garantisidir” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL TEHDİTLER VE DEĞERLENDİRMELER

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, terör sorununun bölgesel iş birliği gerektirdiğini, DEAŞ’ın kendini yeniden organize etmeye çalıştığını belirtti. Safadi, bu durumun tüm bölge ülkeleri için ciddi bir tehlike oluşturduğunun altını çizdi.