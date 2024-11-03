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Hakan Fidan’dan İsrail’e Silah Satışı Uyarısı

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ISRAİL’E SİLAH SATIŞI TARTIŞILMAKTA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada “İsrail’e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız. Bu anlayışla İsrail’e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan ortak bir mektup kaleme aldık. 54 imzacısı bulunan bu mektubu 1 Kasım’da Birleşmiş Milletler’e ilettik” dedi.

ULUSLARARASI DESTEK ARAYIŞI

Bakan Fidan, mektubun uluslararası kamuoyuna iletilmesini sağlamak için çabalarının devam ettiğini vurgulayarak, bu konunun önemine dikkat çekti. Böylece, İsrail’e silah satışlarının durdurulması için gereken bir konu üzerinde ortak bir tavır oluşturulması hedefleniyor.

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