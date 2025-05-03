Hakan Fidan’dan Sırrı Süreyya Önder’e Başsağlığı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı. Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle, en önemlisi şahsiyetiyle milletimizin her kesiminin gönlünde yer edinmişti. Toplumsal barış için gösterdiği çabalar her zaman minnetle hatırlanacaktır.” ifadesine yer verdi. Fidan, Önder’in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

15 NİSAN’DA HASTANEYE KALDIRILDI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, 15 Nisan’da şuuru kapalı olarak, solunum ve kardiyak arrest durumu ile ambulansla hastaneye sevk edildi. Kalp akciğer canlandırmasıyla hastaneye ulaşan Önder’e, “Aort Diseksiyonu” tanısı konuldu. Kendisine aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapıldı ve ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

HASTANE AÇIKLAMALARI VE HAYATINI KAYBETMESİ

28 Nisan’da hastaneden yapılan açıklamada Önder’in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı ifade edildi. Tedavi sürecinin 18. gününde Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.