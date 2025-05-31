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Hakan Fidan, David Lammy ile görüştü

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GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Fidan ve Lammy’nin gerçekleştirdiği bu görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar değerlendirildi.

BÖLGESEL KONULAR GÜNDEMDE

Telefon görüşmesinde, Suriye’deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel meseleler de gündeme geldi. Bu konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliğini ileriye taşıyacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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