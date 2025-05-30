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Hakan Fidan, David Lammy ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlardı.

REGİYONAL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, Hakan Fidan ve David Lammy, görüşmeleri sırasında sadece ikili ilişkileri değil, aynı zamanda Suriye’deki güncel gelişmeler, Pakistan ile Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konuları da kapsamlı bir şekilde ele aldı.

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