Hakan Fidan, David Lammy ile görüştü

DışİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar değerlendiriliyor.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Görüşme sırasında Suriye’deki son gelişmeler, Pakistan ile Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konular da gündeme geliyor. Bu konular, iki ülkenin ilişkileri açısından önemli bir yer tutuyor ve işbirliği yapılabilecek alanları gündeme getiriyor.