Haberler

Hakan Fidan, Dışişleri Bakanları ile Görüştü

DİPLOMASİ TRRAFİĞİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Hakan Fidan, Cidde’deki toplantı kapsamında diplomasi trafiğini devam ettiriyor.

ÇEŞİTLI GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Bakan Fidan, Cidde şehrinde gerçekleştirilen toplantının marjında Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Cidde’deki temaslar çerçevesinde ayrıca Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmelerin yapılması planlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi’ni Kazandı

Muş'ta YKS'yi başarıyla geçen 19 yaşındaki Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi'nde Çeviri Bilimi bölümüne yüzde 50 bursla kabul edildi. Babası tarafından çiçekle karşılanan Gülen, duygusal anlarını paylaştı.
Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.