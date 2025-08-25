Hakan Fidan, Filistin için kolektif destek!

HAKAN FİDAN’DAN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantı sırasında önemli açıklamalarda bulunan Fidan, Filistin halkının adil davasına olan desteği yineleyerek, “Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim kolektif olarak devreye girmemiz” dedi.

BM ZİRVESİ VE İNSİYATİF ÇAĞRISI

Fidan, Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi’ni hatırlatarak, “Filistin’in BM’ye tam üye olması için bir inisiyatif başlatmalıyız. İsrail’in BM Genel Kurulu’ndaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız” şeklinde konuştu. İsrail’e karşı güçlü bir baskı ve koordine hareketin şart olduğunu vurgulayan Fidan, Tel Aviv’in kalıcı bir çözüm için baskı altında tutulması gerektiğini ifade etti.

GAZZE VE BÖLGESEL GÜVENLİK VURGUSU

Filistin’in tanınmasıyla ilgili sağladıkları momentumun devam ettirilmesi gerektiğini dile getiren Fidan, Gazze’nin Arap-İslam planının gerekliliklerini yerine getirmesi adına da hazırlıkların yapılması gerektiğini açıkladı. Fidan, “İsrail’in saldırıları Filistin ile sınırlı kalmayacaktır. Netanyahu rejiminin Suriye, Lübnan ve İran’a yönelik yasa dışı saldırıları, bölgemizin güvenliğini tehdit eden daha büyük bir gündem yaratmaktadır. Eğer bu saldırılara dur denmezse, Orta Doğu ve ötesinde çok büyük sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu anlamda kararlılığımızı korumalıyız. Filistin halkı inşallah özgürlük, barış ve adalete en kısa zamanda kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.