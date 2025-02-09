Hakan Fidan: Filistin Tehciri Onaylanamaz

HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin televizyonuna verdiği mülakatta, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Fidan, “Filistin tehciri kabul edilemez. Bu biraz tarihi bilmemek, anlamamak manasına gelir” ifadelerini kullandı. 1948’de Filistinlilerin bir kez tehcir edildiğini hatırlatarak, bu sorunun çözülmesi için uluslararası toplumun, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin oluşturulması yönünde bir plan geliştirdiğini söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Bakan Fidan, uluslararası toplumun bu iki devletli çözüm formülünü ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye, İslam dünyası ve Arap dünyası olarak bu görüşün arkasında olduklarını ifade eden Fidan, Birleşmiş Milletler’de yapılan oylamaların bu durumu ortaya koyduğuna dikkat çekti. Bu süreçte uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunun bu yaklaşımı desteklediği sonucuna vardı. “Tehcir edilmeyi kabul etmiyoruz” şeklinde net bir mesaj vererek, Filistin meselesinin önemine vurgu yaptı.