Hakan Fidan, Görüşmelerin Olumlu Geçtiğini Belirtti

DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, “Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde. Çünkü her iki taraf da bir araya gelmenin bir fayda getirdiğini görüyor.” ifadesini kullandı. TRT Haber’de Mücahit Eker’in gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Fidan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca tutumunu değiştirmediğini ve bölgede barış sağlanması için çaba gösterdiğini belirtti. Fidan, savaşın neden olduğu büyük zararlara dikkat çekti ve savaşın dördüncü yılına girdiğini vurguladı.

SAVAŞIN KÜRESEL YAYILMA RİSKİ

Fidan, “Sadece iki ülke yok, iki ülkenin arkasındaki diğer ülkeler de aslında saf almış durumda.” diyerek, bu durumun savaşın küresel bir hale dönüşmesine sebep olabileceğini açıkladı. Türkiye’nin savaşın sona ermesi için ortaya koyduğu çabaları anımsatan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taraflara sık sık barış çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Anlaşması, Mart 2022 görüşmeleri ve esir takası gibi girişimlerde bulunduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELERDEN UMUTLU AÇIKLAMALAR

Fidan, yapılan görüşmelerde tarafların ateşkes şartlarına dair belgeler sunduğunu ve liderler toplantısıyla ilgili perspektiflerin belirlendiğini ifade etti. Fidan, “Tarafların hazırlıklı geldiği ve görüşmelerin olumlu bir ortamda geçtiğini” belirtirken, esir değişimi konusunda yeni bir karar alındığını dile getirdi. Görüşmelerde, mevcut koşullar dikkate alındığında en iyi düzeyde bir toplantı gerçekleştiğini söyleyen Bakan, tarafların bu masadan kalkmaması gerektiğini vurguladı.

LİDERLER TOPLANTISI İHTİMALİ

Bakan Fidan, olası bir liderler toplantısının Türkiye’de yapılabileceği ihtimaline değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda bir sabırsızlık içerisinde olduğunu aktardı. Fidan, “Sözü edilen üç liderin aynı anda tanıdığı, güvendiği, itimat ettiği başka bir isim de yok.” şeklinde konuştu. Ayrıca, liderlerin bir araya gelmeden önce bazı sonuçların alınmasının önemli olduğunu söyledi. Fidan, “Birkaç defa daha (Rusya ve Ukrayna) bir araya gelirlerse, mesele bir noktaya getirilirse liderlerin karşı karşıya gelmesi de kaçınılmaz olur.” ifadesini kullandı.

ABD İLE İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair farklı yaklaşımları değerlendirirken, ABD döneminde yaşanan gelişmelere de dikkat çekti. Fidan, “Bunların süresinin birkaç aya sona ereceğini” belirtti ve yardımların sona ermesinin ardından Trump’ın alacağı kararlarla farklı bir aşamaya geçilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Fidan, Türkiye’nin son toplantıdaki görüşlerini ABD’li yetkililerle paylaştığını ve işbirliğinin süreceğini açıkladı.