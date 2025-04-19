Hakan Fidan, Hamas ile görüşme yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek Gazze’de ateşkes sağlama çabalarını görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, bu görüşme Ankara’da gerçekleşti. Önemli noktalar arasında İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişini engelleyerek Filistin halkını açlık durumuna sokma niyetine dikkat çekildi. Ayrıca, bölgeye insani yardım ulaştırması için uluslararası toplumun yoğun çaba göstermesi gerektiği ifade edildi.

KABUL EDİLEMEZ DURUMLAR

Görüşmede, Filistinlilerin ana yurtlarından atılmaya dönük girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Batı Şeria’daki durum da değerlendirildi ve İsrail’in işgali kalıcı hale getirmeye yönelik attığı adımların, bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

UZLAŞI ÇABALARI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Ayrıca, Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlama çabaları da görüşmede yer aldı. Fidan, bu bağlamda Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye’nin bu yöndeki çabalara katkı sunmaya her zaman hazır olduğunun altını çizdi.