Hakan Fidan’ın Fransa Ziyareti Başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AND ziyaretinin ardından Fransa’ya doğru yola çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan yarın Paris’te resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

MADDELER ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER

Fidan, Fransız bakan Barrot ile bir araya gelerek Türkiye-Fransa ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye gibi güncel bölgesel ve uluslararası konuları görüşecek. Bakan Fidan’ın, ikili ilişkilerde olumlu gündem maddelerinin ön plana çıkarılması, ticaret hacminin artırılması ve Türkiye’nin karşılıklı yatırımların çoğaltılması için yapılan adımlara değinmesi bekleniyor. Enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında da ortaklıklar geliştirilmesi yönünde görüş bildirecek.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VE BEKLENTİLER

Görüşmeler sırasında Fidan, Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan ırkçı ve aşırı unsurlara karşı kararlı bir tutum sergilenmesi taleplerini iletecek. Ayrıca savunma sanayii alanında işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliği ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına dair Türkiye’nin görüşlerini aktaracak. Terörle mücadelede etkin işbirliğinin önemine vurgu yapması öngörülüyor.

TÜRKİYE’NİN AB İÇİN STRATEJİK ROLÜ

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin bazı AB üyesi ülkelerin siyasi gündemleriyle manipüle edilmeden stratejik bir yaklaşımla ele alınmasının önemini dile getirecek. Bu noktada, Türkiye-AB ilişkilerinde karşılaşılan yapay engellerin kaldırılması ve AB’ye net adımlar atma yönde beklentiler iletilecek. Fidan ayrıca, Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki kritik rolünün ve Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisi için gerekli eşgüdümün artırılmasının gerekliliğini ifade edecek.

Fidan, görüşmelerde Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG varlığının sona erdirilmesi ve DEAŞ ile mücadeleye destek verilmesi konusundaki beklentilerini aktaracak. Suriye’deki yeni yönetimle ilişkilerin artırılmasının ve yaptırımların kaldırılmasının ülkenin istikrarı için kritik öneme sahip olduğunu ifade etmesi bekleniyor. Ayrıca, İsrail’in bölgedeki güvenliği tehdit eden eylemleri ve Gazze’deki insanlık suçları için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekmesi değerlendiriliyor.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNDEKİ VERİLER

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler, olumlu bir gündem ve sürekli üst düzey diyalog anlayışıyla devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2023’te yaklaşık 21 milyar dolar, 2024’te ise 22,5 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. 2024’te Türkiye, Fransa’nın ihracatında 11’inci, ithalatında ise 12’nci sırada yer alacak. Fransa’da yaşayan 800 bine yakın Türk vatandaşı, bu iki ülke arasında önemli bir köprü işlevi görüyor.