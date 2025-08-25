Haberler

Hakan Fidan, İran Bakanı ile buluştu

TOPLANTI DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 21’inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sebebiyle Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde gerçekleştirilen görüşmelere katıldı. Bu toplantı sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birebir görüşme yapma fırsatı buldu.

İRAN İLE İLİŞKİLER

Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Hakan Fidan’ın, bölgedeki güvenlik meseleleri ve işbirliği konularında İran tarafıyla fikir alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. Özellikle bölgedeki istikrarın sağlanması ve ortak meselelerin çözümü için işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

