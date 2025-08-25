Hakan Fidan, İran Bakanı ile buluştu

TOPLANTI DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 21’inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sebebiyle Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde gerçekleştirilen görüşmelere katıldı. Bu toplantı sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birebir görüşme yapma fırsatı buldu.

İRAN İLE İLİŞKİLER

Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Hakan Fidan’ın, bölgedeki güvenlik meseleleri ve işbirliği konularında İran tarafıyla fikir alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. Özellikle bölgedeki istikrarın sağlanması ve ortak meselelerin çözümü için işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.