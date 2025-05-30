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Hakan Fidan, Katar’la görüşmeler yaptı

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Hamas’ın Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Bu görüşmelerde, Gazze’de ateşkesin sağlanması için yapılan çalışmalar ve Suriye konuları ele alındı.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Gazze’deki ateşkesin sağlanmasına yönelik yapılan girişimlerin yanı sıra Suriye meseleleri üzerinde duruldu.

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