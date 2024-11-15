Hakan Fidan, KKTC 41. Yılını Kutladı

DIŞİŞLERİ BAKANI HAkan Fidan’DAN KKTC’NİN KUTLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Fidan, KKTC’nin 41. yıl dönümünün coşku içinde kutlandığına dikkat çekerek, bu günün Kıbrıs Türklerinin iftihar günü olduğunu belirtti. Fidan, “Bu özel gün, vatanımıza ve halkımıza olan bağlılığımızı bir kez daha hatırlatıyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.

DOSTLUĞUN VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

Bakan Fidan, Kıbrıs Türklerinin geçmişten gelen mücadelelerine atıfta bulunarak, “Bu özel anma, herkes için büyük anlam taşıyor. Kıbrıs Türkü’nün varlığı, uluslararası alanda hak ettiği yeri bulması için kararlı bir şekilde sürüyor.” dedi. Paylaşımında, dayanışma ve dostluğun önemine de vurgu yapan Fidan, “Kıbrıs Türklerinin hakları, bizim için her zaman öncelikli bir konu olmuştur.” diyerek, bağlılıklarını yineledi.