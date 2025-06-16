Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptı

KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Tiran’a gitti. Bu etkinlikte, Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ZİRVEDE TEMSİL

Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil ederek, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleşen bu zirveye katıldı. Zirve çerçevesinde, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmeden sonra bir fotoğraf paylaşıldı.