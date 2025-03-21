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Hakan Fidan Macar Mevkidaşını Ağırladı

TOPLANTININ DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Bakan Fidan, bu önemli buluşmayı Bakanlık binasında gerçekleştirdi. Szijjarto’yu kapıda sıcak bir şekilde karşıladı ve ikili, görüşmeye samimi bir ortamda başladı.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve iş birliğinin artırılması yer aldı. Bakan Fidan, görüşme sırasında iki tarafın da karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı. Bu tür zirveler, Türkiye ve Macaristan arasındaki işbirliğini hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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